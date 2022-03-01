Польский промоушен KSW отменил поединок россиянина Мусаева из-за ситуации в Украине

Теги MMA KSW Бокс/MMA/UFC

Полусредневес из России Шамиль Мусаев не выступит на турнире польского промоушена KSW из-за политической обстановки.

«KSW принял тяжелое, хотя и этически оправданное решение отменить поединок российского бойца Шамиля Мусаева, который должен был состояться на KSW 68 19 марта в Радоме», – сообщил промоушен.

На счету 28-летнего Мусаева три победы в KSW и одна ничья.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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