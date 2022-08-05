Джо Роган про приговор Грайнер в России: «Это какая-то ужасная хрень»

Комментатор UFC Джо Роган отреагировал на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

Ранее Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам колонии, а также к штрафу в 1 миллион рублей.

«Это действительно какая-то ужасная хрень. Я надеюсь, что можно будет заключить какую-то сделку, чтобы освободить ее, и также надеюсь, что это заставит нас обратить внимание на нашу собственную политику здесь, в Америке, где тысячи людей сейчас находятся в тюрьме за марихуану», – написал Роган.

Джо Роган про арест Грайнер: «У нас в Америке есть люди, которых сажают за марихуану, и они сидят взаперти годами. Так в чем отличие?»

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США