Бойцы UFC Ракич и Манува подрались в автобусе после турнира в Лондоне

Полутяжеловес UFC Александр Ракич сообщил, что после турнира UFC Fight Night 208 в Лондоне, который прошел в минувшие выходные, Джими Манува спровоцировал его, а потом ударил.

«Джими Манува, ты кусок дерьма. Ты сукин сын. Какой же трусливый поступок ты совершил в отношении меня на выходных.

Я воспользовался трансфером, чтобы доехать до отеля. «Мистер все еще сплю» сидел в моем ряду, и, чтобы добраться до своего места, мне нужно было пройти мимо него. Когда я сблизился с ним, он мне что-то сказал, но я не обратил на это внимания.

Я не имею с этим парнем ничего общего. Для меня все закончилось. Поэтому я начал разворачиваться, а он ударил меня сзади. И даже с такого близкого расстояния он не смог попасть по моей голове. Я думаю, что Джими ударил меня предплечьем по шее.

Чувак, что это за удар девчонки? Ты знал, что я буду один в Лондоне, что я перенес операцию девять недель назад, и ты сделал это. Чувак, ты реально неудачник. Я хочу, чтобы люди знали, какой ты кусок дерьма. Я всегда буду у тебя в голове. Я нокаутировал тебя, и весь мир это увидел. Счастливой пенсии, «Мистер сон», – написал Ракич в социальных сетях.

Манува заявил, что не бил Ракича, а дал ему пощечину за слова в его адрес.

«Это был не удар исподтишка. Мы стояли лицом к лицу. Я ударил его, и он ничего не сделал. Пришла охрана, и на этом все кончилось. Я не стал устраивать сцен.

Ранее я говорил, что дам ему пощечину, когда увижу его. Он проходил мимо, и я сказал ему: «Что скажешь сейчас?». Он был потерян. Он попытался пройти, поэтому я ударил его. Он был похож на лису в свете фар», – заявил Манува.

В 2019-м Ракич нокаутировал Мануву на 42-й секунде боя на UFC Fight Night 153 в Стокгольме.

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