Дэйна Уайт написал письмо судье, который ведет дело Кейна Веласкеса

Опубликовано письмо президента UFC Дэйны Уайта, которое тот отправил судье по делу экс-чемпиона .

«Достопочтенному судье Высшего суда Санта-Клары,

Я пишу это обращение, будучи полностью осведомленным о текущих обвинениях Кейна Веласкеса в покушении на убийство и нападении. Я был ошеломлен, узнав об этих обвинениях против него, поскольку они совершенно не в характере человека, которого я с гордостью могу назвать двукратным чемпионом UFC в тяжелом весе.

Я, Дэйна Уайт, знаю господина Веласкеса более 15 лет, и за время его активной спортивной деятельности в UFC он достойно представлял нашу компанию и всегда относился к другим с уважением.

Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен, создавая положительный имидж для фанатов UFC. Г-н Веласкес был чрезвычайно профессионален и сделал все возможное, чтобы установить контакт с нашими фанатами и популяризировать спорт смешанных единоборств — не только как развлекательный продукт, но и как дисциплину, воспитывающую характер.

Будучи американцем мексиканского происхождения, господин Веласкес гордился своим наследием и не упускал возможности посетить Мексику от лица нашей компании, чтобы выразить благодарность мексиканским фанатам.

Люди, которые знают господина Веласкеса лучше других, описывают его как скромного человека с тихим голосом, который предан своей семье — жене и двум детям.

Уверен, что если дать возможность господину Веласкесу выйти из-под заключения, он вернется к семье и продолжит оказывать положительное влияние на свое сообщество.

Я искренне прошу вас принять во внимание мои слова, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в процессе по делу господина Веласкеса. Если вы хотите, чтобы я подтвердил свои слова, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Искренне ваш, Дэйна Уайт. Президент UFC».

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион UFC преследовал мужчину, который обвиняется в растлении малолетнего.

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