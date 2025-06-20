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Камил Гаджиев: «Однажды я находился в розыске, произошел инцидент с правоохранителями. Тюрьма? Это все на уровне слухов»

Камил Гаджиев объяснил, чем занимался перед присоединением к индустрии ММА.

– По ощущениям, есть Камил Гаджиев из 1990-х, который торговал бензином, и Камил Гаджиев, который в 2010-е запустил Fight Nights. Что было между?

– А я тогда бизнесом занимался. До 2007-го соревновался, совмещал. А с 2007-го по 2010-й вообще только бизнесом занимался и поддерживал сборную Москвы по боевому самбо, потому что там выступали наши пацаны. А с 2010-го уже все более-менее стало понятно.

– По слухам, в то время вы или были близки к тюрьме, или вообще сидели. Это правда?

– Однажды я даже находился в розыске. Произошел инцидент с правоохранителями: я считаю, что они были неправы, они – что я. Просто бытовуха, можно сказать. Тогда же, знаете, все вели себя немножко не в контексте закона, в том числе и правоохранители. У каждого было свое видение.

Скажем так: произошел инцидент, поскандалили. Потом начали друг на друга писать бумаги вместо того, чтобы просто сесть за стол, поговорить. Причем мы были знакомы. Слава Богу, нашлись здравомыслящие люди, которые нас все-таки посадили за стол и помирили. Но крови попили у меня нормально.

– А тюрьма?

– Да это все на уровне слухов, – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Спортсу’’.

Камил Гаджиев – большое интервью про деньги, криминал и MMA

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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