Джо Роган: «Хочу увидеть бой Усмана и Канело, чтобы Камару получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Фьюри»

Комментатор UFC Джо Роган рассказал, почему хочет, чтобы чемпионы промоушена и Фрэнсис Нганну провели боксерские поединки с Саулем Альваресом и .

«Я хотел бы увидеть бой Усмана с . Не потому, что я считаю его фаворитом в боксерском матче против одного из величайших боксеров всех времен, а потому, что я хочу, чтобы он получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Тайсоном Фьюри.

Камару получит возможность заработать кучу денег, и я думаю, это никак не повредит его карьере бойца UFC. Мне кажется, это наоборот будет бесценным опытом, если он потом захочет вернуться в .

Я думаю, он даже станет лучше как ударник, если сможет избежать серьезных травм во время поединка», – сказал Роган.

Конор может подраться за титул с Усманом, если Эдвардс уступит право боя. Леону за это обещают денежную компенсацию

Фрэнсис Нганну: «Бой Чимаева и Бернса доказывает, как велик Усман!»