Джо Роган: «Хочу увидеть бой Усмана и Канело, чтобы Камару получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Фьюри»

Комментатор UFC Джо Роган рассказал, почему хочет, чтобы чемпионы промоушена Камару Усман и Фрэнсис Нганну провели боксерские поединки с Саулем Альваресом и Тайсоном Фьюри.
«Я хотел бы увидеть бой Усмана с Канело. Не потому, что я считаю его фаворитом в боксерском матче против одного из величайших боксеров всех времен, а потому, что я хочу, чтобы он получил гигантский чек. По той же причине я хочу, чтобы Нганну подрался с Тайсоном Фьюри.
Камару получит возможность заработать кучу денег, и я думаю, это никак не повредит его карьере бойца UFC. Мне кажется, это наоборот будет бесценным опытом, если он потом захочет вернуться в MMA.
Я думаю, он даже станет лучше как ударник, если сможет избежать серьезных травм во время поединка», – сказал Роган.
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