Комментатор UFC Джо Роган о Шавкате Рахмонове: «Он выбрасывает бешенные удары ногами»

Комментатор UFC Джо Роган в своём подкасте обратил внимание на казахстанского бойца Шавката Рахмонова (15-0):

«Глядя на таких парней, вы всегда думаете, что он первым делом хорош в борьбе. Но этот парень, хотя он и правда отличный грэпплер, имеет просто сумасшедший удар ногой. Он умеет и бороться, но страйкинг — это то, в чем он действительно блистает. Он выбрасывает бешеные удары ногами по корпусу. Действительно классный ударник, очень крепкий, и к тому же непобежденный. Но он из тех ребят, вокруг которых по какой-то причине не так много хайпа. Однако я считаю, что за ним стоит следить».

Рахмонов свой следующий бой проведет 25 июня против Нилом Мэгни (26-8).

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