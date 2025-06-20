Кормье призвал лишить Джонса чемпионского пояса: «Он не собирается драться с Аспиналлом»
«Пора лишить Джона Джонса титула. Он не собирается драться с Томом Аспиналлом. Он не планирует выходить в октагон – именно так это и выглядит. Пришло время забрать у него пояс.
Нужно двигаться дальше и надеяться, что «зуд», о котором он говорит, вернется. И если он вернется, то стоит сразу же свести Джонса с Аспиналлом. Никакого другого выбора быть не может», – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.
Ранее Джонс признался, что больше не хочет участвовать в поединках: «Мне плевать на бои. Если зуд вернется, то я буду готов подраться».
Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.
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