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Ирина Алексеева: «Двалишвили – приятный парень. Ко мне он очень хорошо относился – и без разницы было, что я русская»

Ирина Алексеева рассказал о своем отношении к Мерабу Двалишвили.

«Мераб же очень много живет в Америке – более 10 лет, насколько мне известно. Я жила в Казахстане до 14 лет. В Россию приехала – плохо знала русский. А сейчас я вообще практически не помню казахский. Поэтому его можно понять [почему он не говорит по-русски]. Не знаю, че там его в комментах начали хейтить – за то, что он типа по-русски не хочет говорить.

Нужно быть понимающим человеком. Я вот его понимаю. Он очень приятный, добрый, реально хороший парень. Каждому человеку свойственно ошибаться, кто не без греха. Ко мне он очень хорошо относился. Он изначально знал, что я русская, из России – еще когда я в том году дралась в Америке. Он меня поддерживал.

Я дралась с англичанкой – и он меня поддерживал. Ему понравилось, как я дралась, хоть я и проиграла. Он сказал: «Мне очень понравилось, что ты с характером». Ему без разницы было, что я русская. Он просто подошел – и когда я проиграла, он подбодрил меня. Так что компромата я на него не выдам», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Мераб в детстве изучал традиционную грузинскую борьбу. Cчитает, что русские украли ее и превратили в самбо

Мераб – адреналинщик: подтягивается на утесе, танцует у обрыва, снимает швы садовыми ножницами

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал «Андреев | Ушатайка»
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