«Кто такой Джейк Пол?»: Костя Цзю исключил вероятность боя сына Тима с блогером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу ответил на вопрос о вероятном поединке сына с блогером .

— Предположим, что у вашего сына Тимофея Цзю через какое-то время появится возможность подраться за очень хорошие деньги, например, с Джейком Полом. Вы будете советовать ему отказаться от этого?

— Очень сложный вопрос. У Тимохи будет огромное количество других боев до того момента, когда он решит завершить карьеру. Я не думаю, что это может произойти. Кто такой Пол? Who is it? (улыбается).

— Его соперники получают хорошие деньги.

— Я не думаю, что такой бой произойдет.

