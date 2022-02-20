Костя Цзю про бой с Конором: «Вам нужно договориться с моей мамой»

Теги Константин Цзю Владимир Хрюнов UFC MMA Тимофей Цзю Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на предложение промоутера Владимира Хрюнова подраться с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Володя, у вас денег не хватит. Следующий момент: вам нужно договориться с моей мамой. Это вообще невозможно.

Если вы ходите видеть Цзю на ринге, есть еще мой сын Тимофей. И есть второй сын – Никита, который дебютирует 2 марта.

Афиша МакГрегор – Цзю продается, но выходит не Костя, а Тимофей», – сказал Цзю.

Владимир Хрюнов: «Вы можете увидеть афишу Конор – Костя Цзю на РЕН ТВ»

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