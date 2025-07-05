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Роберт Уиттакер: «Если Чимаев сразу не финиширует дю Плесси на земле, то проиграет»

Роберт Уиттакер считает Дрикуса дю Плесси фаворитом поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Честно говоря, я думаю, что Дрикус – фаворит. Склоняюсь к его победе. Но все может закончиться, когда Чимаев его повалит. Сумеет ли он финишировать Дрикуса до того, как тот встанет? Это вопрос на миллион долларов, потому что если он этого не сделает на земле, то, думаю, проиграет», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, что поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал mainevent
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