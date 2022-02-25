Майк Тайсон: «Джейк Пол должен подраться с боксером»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался относительно карьеры блогера-боксера Джейка Пола.
«Я думаю, что Джейк должен подраться с боксером. Все парни, которые вызывают его в ринг, поддаются эмоциям, забывая, что он хороший боксер.
Пол заставляет своих соперников поверить, что они действительно могут его побить, потому что он белый парень со светлыми волосами и голубыми глазами. Затем они выходят против него и понимают, что что-то не так.
Думаю, что Джейк — большая шишка в боксе. Он нужен боксу, потому что он приносит ему деньги», – сказал Тайсон.
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