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UFC подтвердили о планах провести турнир на территории Белого дома в 2026 году (NBC News)

UFC хочет провести турнир на территории Белого дома.

NBC News сообщает, что промоушен подтвердил информацию о планах провести титульный турнир в 2026 году.

Ожидается, что мероприятие состоится 4 июля 2026-го в честь 250-летия образования США.

Ранее идею предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп хочет провести турнир UFC прямо на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

Конор – о планах Трампа устроить бой UFC: «Я буду президентом Ирландии чуть меньше года и подерусь на лужайке Белого дома»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: NBC News
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