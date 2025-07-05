UFC подтвердили о планах провести турнир на территории Белого дома в 2026 году (NBC News)
UFC хочет провести турнир на территории Белого дома.
NBC News сообщает, что промоушен подтвердил информацию о планах провести титульный турнир в 2026 году.
Ожидается, что мероприятие состоится 4 июля 2026-го в честь 250-летия образования США.
Ранее идею предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: NBC News
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