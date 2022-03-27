Костя Цзю – о победе Тима над Терреллом Гаушей: «Соперник очень неплохой, жесткий. Победа придаст ему уверенности»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал итоги поединка между Тимом Цзю и Терреллом Гаушей.

Напомним, что австралиец российского происхождения одержал победу единогласным решением судей.

«Уровень соперников в США совсем другой. Соперник очень неплохой, жесткий, бьющий. На своей территории и стены помогают.

Для Тимофея это выход на новый уровень. Однозначно, психологически это придаст уверенности. Уверен, что давление на него существует.

Как бы ты хорошо не старался, любое влияние из вне может отложиться. Причем во всех видах спорта», – сказал Цзю-старший.

Тим Цзю победил Террелла Гаушу единогласным решением судей

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