Тим Цзю: «Я должен оставаться активным, заработать как можно больше денег и совершенствоваться день ото дня»

Австралийский проспект первого среднего веса сообщил, что не намерен ждать победителя боя между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо.

«Что мне делать, ждать? Так в таком случае моя боксерская жизнь может закончиться. Эти парни дерутся раз в год.

Я должен оставаться активным, заработать как можно больше денег и совершенствоваться день ото дня», – сказал Цзю.

Бой Чарло и Кастаньо состоится 14 мая в Лос-Анджелесе.

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