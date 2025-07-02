Тайсон Фьюри: «Бокс дал мне все – деньги, славу. Я вышел на пенсию полгода назад»

Тайсон Фьюри рассказал, за что благодарен боксу.

– Сейчас я просто наслаждаюсь своей жизнью, путешествиями по миру, встречами с разными людьми и все такое. Вы понимаете, о чем я говорю?

– Что дал вам бокс?

– Все. Деньги, славу, известность, что угодно.

– Можно сказать, что вы закончили с боксом?

– Я вышел на пенсию шесть месяцев назад.

– Это официально?

– Да, – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Фьюри начал профессиональную карьеру в декабре 2008 года. У него 34 победы, одна ничья и два поражения. В последний раз он дрался в декабре-2024, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей.

Как там дела у Фьюри на пенсии?

«Уверен, что Тайсон вернется». Дюбуа хочет встретиться с Фьюри в случае победы над Усиком