Дэйна Уайт: «Буду шокирован, если бой Конора и Диаза не состоится еще раз»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о третьем бое между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом.

«Мы все еще работаем над этим поединком. Пока он не согласован. Я бы не сбрасывал со счетов их трилогию.

Послушайте, я буду шокирован, если этот бой не состоится еще раз», – сказал Уайт.

В марте 2016-го Диаз победил удушающим во втором раунде. В августе того же года Макгрегор победил раздельным решением судей.

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