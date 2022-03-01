Дэйна Уайт: «Буду шокирован, если бой Конора и Диаза не состоится еще раз»

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о третьем бое между и .

«Мы все еще работаем над этим поединком. Пока он не согласован. Я бы не сбрасывал со счетов их трилогию.

Послушайте, я буду шокирован, если этот бой не состоится еще раз», – сказал Уайт.

В марте 2016-го Диаз победил удушающим во втором раунде. В августе того же года Макгрегор победил раздельным решением судей.

Дэйна Уайт: «Титульный бой Махачева в обсуждении, но я до сих пор хочу видеть его поединок с Дариушем»

Конор хочет бой с Оливейрой: «Если Чарльз проявит мудрость, он подождет меня один-два месяца»