Кайо Борральо: «Победа над Имавовым приведет меня к титульному шансу. Все понимают, что это претендентский бой»

Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с Нассурдином Имавовым.

«Теперь это точно произойдет. Имавов больше не сможет скрываться от меня. Я еду в его родной город, чтобы побить его. Я на 100% уверен, что победа над ним приведет меня к титульному шансу. Все понимают, что это претендентский бой.

Именно поэтому я так долго мечтал об этом поединке. Имавов заслужил свое место, но и я заслужил свое. После этого боя никто уже не сможет это отрицать – ни фанаты, ни UFC, ни бойцы, ни я сам, ни моя команда. Все поймут, что я следующий претендент», – сказал боец среднего веса UFC Кайо Борральо .

Бой Нассурдина Имавова и Кайо Борральо пройдет в главном событии турнира UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

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