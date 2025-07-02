Царукян – о стердауне Топурии и Пимблетта: «Появление Пэдди не входило в планы. Роган допустил ошибку»

Арман Царукян прокомментировал стердаун Илии Топурии и Пэдди Пимблетта.

В главном событии турнира UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После боя Пэдди Пимблетт поднялся в октагон и устроил с Топурией битву взглядов.

«Первые 20-30 минут я, конечно, был расстроен. Я подумал: «Это не спорт. Это WWE. Они делают все, что хотят». Но потом стало понятно, что это была ошибка со стороны Джо Рогана . Он не должен был звать его.

Роган допустил ошибку. Появление Пэдди в октагоне не входило в планы. Сначала я был шокирован, но когда Дана Уайт сказал, что это была случайность, я подумал: «Окей, надеюсь, Пимблетт не будет драться за титул», – сказал легковес UFC Арман Царукян .

Арман Царукян: «Топурия никогда не встречался с такими борцами, как я. Отправлю его обратно в топ-15»

Царукян ответил Топурии: «Ты боишься. В глубине души ты знаешь, что произойдет, когда встретишься со мной»