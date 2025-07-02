Царукян – о стердауне Топурии и Пимблетта: «Появление Пэдди не входило в планы. Роган допустил ошибку»
В главном событии турнира UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После боя Пэдди Пимблетт поднялся в октагон и устроил с Топурией битву взглядов.
«Первые 20-30 минут я, конечно, был расстроен. Я подумал: «Это не спорт. Это WWE. Они делают все, что хотят». Но потом стало понятно, что это была ошибка со стороны Джо Рогана. Он не должен был звать его.
Роган допустил ошибку. Появление Пэдди в октагоне не входило в планы. Сначала я был шокирован, но когда Дана Уайт сказал, что это была случайность, я подумал: «Окей, надеюсь, Пимблетт не будет драться за титул», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Арман Царукян: «Топурия никогда не встречался с такими борцами, как я. Отправлю его обратно в топ-15»
Царукян ответил Топурии: «Ты боишься. В глубине души ты знаешь, что произойдет, когда встретишься со мной»