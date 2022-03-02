Диаз про третий бой с Конором: «Сперва ему придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий»

Полусредневес UFC Нейт Диаз отреагировал на слова президента UFC Дэйны Уайта о третьем поединке с .

«Сперва Конору придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий...» – написал Диаз в твиттере.

В марте 2016-го Диаз победил удушающим во втором раунде. В августе того же года Макгрегор победил раздельным решением судей.

Дэйна Уайт: «Буду шокирован, если бой Конора и Диаза не состоится еще раз»

Нейт Диаз: «Третий бой с Конором? Не сейчас. Я хочу подраться с Порье»