Умар Кремлев: «Перед Батыргазиевым стоит задача: стать абсолютным чемпионом мира до 2027 года»

Умар Кремлев рассказал, какую задачу поставил перед Альбертом Батыргазиевым.

«У Альберта стоит задача, чтобы он стал абсолютным чемпионом мира по боксу до 2027 года. Мы так планируем», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев .

2 июля Батыргазиев проведет защиту временного чемпионского пояса WBA во втором полулегком весе против Джеймса Диккенса. Поединок возглавит турнир IBA.PRO 7 Champion’s Night, который состоится в Стамбуле (Турция).

Бивол, Фьюри, Джошуа и Кроуфорд посетят IBA.PRO 7 Champion’s Night в Стамбуле

Батыргазиев попросил у Кремлева бой с Дэвисом: «Прошу сделать мне бой с Джервонтой в Москве. Я не буду с ним сюсюкаться 12 раундов. Он будет искать пятый угол»