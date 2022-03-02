Масвидаль про Диаза и Конора: «Эти долбаные объедки заботят меня меньше всего. А вот Порье я уважаю»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль натив Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что готов подраться с Конором Макгрегором и Нейтом Диазом.

«Эти долбаные объедки заботят меня меньше всего. А вот Дастина Порье я уважаю — этот парень чертов красавчик.

Не то чтобы упомянутые парни не были хорошими бойцами, но я бы больше всего хотел разбить их лица. Особенно лицо Конора, потому что он слишком много болтает.

Нейт Диаз сказал, что хочет провести реванш. Возможно, после боя с Колби Ковингтоном я сломаю его гребаное лицо, когда у меня освободится время. Я не знаю, что будет делать чемпион.

Пока он будет драться с кем-то другим, я не против побить любого из этих мудаков и возглавить еще один турнир. Это не проблема», – сказал Масвидаль.

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