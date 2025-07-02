Умар Кремлев: «IBA за мир во всем мире. Остальные организации боятся презентовать спорт как площадку для мира»

Умар Кремлев заявил, что IBA презентует спорт как площадку для мира.

«Не будет боксеров – не будет IBA. Все, что тут происходит, должно учитывать мнение боксеров и тренеров. Мы, как спортивные менеджеры, не хозяева спортсменов. Мы обслуживающий персонал, который должен создавать условия для боксеров.

Все деньги должны принадлежать тренерам и спортсменам, это главное. Так делал Мохаммед Али , такую идею он нес. Он был за мир во всем мире. Этим же принципам следует и IBA. Остальные организации боятся презентовать спорт как площадку для мира.

Мы единственный вид спорта, который за мир во всем мире. Мы единственные, кто говорит о защите спортсменов. Пусть все конфликты мира происходят на спортивных аренах, а потом должна наступать дружба», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев .

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