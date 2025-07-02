Тайсон Фьюри: «Могу провести бой в UFC, если они заплатят. Хочу $500 млн»
Тайсон Фьюри назвал условие, при котором будет готов выступить в UFC.
– Мы знаем, что боксеры выходят на пенсию, но, может быть, вам был интересен бой с Энтони Джошуа?
– Нет. больше никаких боев. Я бы предпочел, может быть, провести бой в UFC, если они заплатят деньги.
– Какова цена? Джон Джонс просил 30 миллионов долларов.
– 30 миллионов – это мелочь для меня. Я хочу 500 миллионов, – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Фьюри начал профессиональную карьеру в декабре 2008 года. У него 34 победы, одна ничья и два поражения. В последний раз он дрался в декабре-2024, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей.
Тайсон Фьюри: «Бокс дал мне все – деньги, славу. Я вышел на пенсию полгода назад»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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