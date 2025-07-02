Пэдди Пимблетт: «Люди думают, что Топурия пройдется по мне катком. Но он же карлик»

Пэдди Пимблетт высказался о разнице в габаритах с Илией Топурией.

«Я уже говорил это в нескольких интервью: люди думают, что он просто пройдется по мне катком. Но все меняется, когда разница в габаритах такая большая. Люди полагают, что я недостаточно хорош, чтобы драться с ним.

Но он же карлик. Я ему так и сказал: «Финиширую тебя, малыш». Он настолько ниже меня... Я намного шире – и это играет роль. Именно поэтому бойцы и гоняют вес», – сказал боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт .

В главном событии турнира UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. После боя Пэдди Пимблетт поднялся в октагон и устроил с Топурией битву взглядов.

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