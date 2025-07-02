Дэн Хукер: «Царукяна никто не любит. С удовольствием выбил бы ему зубы»

Дэн Хукер сообщил, что заинтересован в поединке с Арманом Царукяном.

«Думаю, я буду готов к октябрю или ноябрю. Полагаю, что Джастин Гейджи просто будет сидеть и ждать титульного шанса. Было бы глупо с его стороны драться с другим претендентом, но именно это и делает ситуацию в дивизионе интересной.

Титульная гонка не стоит на месте, в ближайшие месяцы нас ждет много изменений. Это хорошо. Арман вызывает меня на бой, а он ведь главный претендент на пояс. Его никто не любит, так что я бы с удовольствием выбил ему зубы», – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер .

Хукер (24-12) в последний раз дрался в августе-2024, когда победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей. В феврале он получил травму руки и перенес операцию.

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