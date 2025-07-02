Батыргазиев проиграл Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде

2 июля в Стамбуле (Турция) состоялся боксерский турнир IBA.PRO 7 Champion’s Night. Ивент возглавил поединок за временный пояс WBA во втором полулегком весе между Альбертом Батыргазиевым и Джеймсом Диккенсом.

Батыргазиев проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде – его угол выбросил полотенце. Это поражение стало для Батыргазиева первым в профессиональной карьере.

До этого Батыргазиев выступал в марте, когда победил Нери Ромеро единогласным решением судей.

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