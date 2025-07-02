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Батыргазиев проиграл Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде

2 июля в Стамбуле (Турция) состоялся боксерский турнир IBA.PRO 7 Champion’s Night. Ивент возглавил поединок за временный пояс WBA во втором полулегком весе между Альбертом Батыргазиевым и Джеймсом Диккенсом.

Батыргазиев проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде – его угол выбросил полотенце. Это поражение стало для Батыргазиева первым в профессиональной карьере.

До этого Батыргазиев выступал в марте, когда победил Нери Ромеро единогласным решением судей.

Батыргазиев попросил у Кремлева бой с Дэвисом: «Прошу сделать мне бой с Джервонтой в Москве. Я не буду с ним сюсюкаться 12 раундов»

IBA объявила, что будет проводить турниры по боям на голых кулаках

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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