Батыргазиев проиграл Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде
2 июля в Стамбуле (Турция) состоялся боксерский турнир IBA.PRO 7 Champion’s Night. Ивент возглавил поединок за временный пояс WBA во втором полулегком весе между Альбертом Батыргазиевым и Джеймсом Диккенсом.
Батыргазиев проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде – его угол выбросил полотенце. Это поражение стало для Батыргазиева первым в профессиональной карьере.
До этого Батыргазиев выступал в марте, когда победил Нери Ромеро единогласным решением судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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