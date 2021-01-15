На Конора подали многомилионный иск по делу об изнасиловании в 2018-м

Бывший чемпион в двух весовых категориях столкнулся с многомилионным иском.

Иск подали пострадавшая девушка и ее мать, обвинившие ирландца в изнасиловании, якобы совершенном в Дублине в 2018 году.

Представительница бойца Карен Кесслер заявила, что с Конора были сняты все обвинения.

«После исчерпывающего расследования, которое, помимо допросов истца, включало интервью с многочисленными источниками, получение показаний свидетелей, изучение видеозаписей и сотрудничество с Конором Макгрегором, эти обвинения были категорически отвергнуты.

Истец знает, что факты противоречат утверждениям в этом иске. Макгрегор будет оспаривать любые претензии и уверен, что справедливость восторжествует», – сказала Кесслер.

23 января Макгрегор проведет бой с на UFC 257 в Абу-Даби.

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