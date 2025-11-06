Наталия Гарт: «Совместно с Минспорта работаем над вопросом об участии саночников в Олимпиаде. Сейчас ситуация непростая»

Наталия Гарт: ситуация с допуском российских саночников к ОИ-2026 непростая.

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт оценила перспективы участия российских саночников в Олимпийских играх 2026 года.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации санного спорта (FIL) с 2022 года. 18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов и не допускать их к отбору на Олимпийские игры.

ФССР и шесть спортсменов подали апелляцию на это решение в CAS. Слушания прошли 24 октября. По их итогам запрет на участие нейтральных атлетов из России в турнирах под эгидой FIL был отменен.

«Мы совместно с министерством спорта и с Олимпийским комитетом России при большой личной поддержке Михаила Дегтярева работаем над вопросом о нашем участии на Олимпийских играх. Сейчас нет понимания. Сроки очень сжатые, совсем скоро стартует сезон. Впереди будет квалификация спортсменов, ситуация непростая.

В первую очередь, для нас радостная новость, что мы выиграли CAS, отстранение от международных соревнований было незаконным. Второй шаг — нужно понять критерии для допуска от международной федерации», – сказала Гарт.

CAS отменил бан российских саночников. А они успеют на Олимпиаду?