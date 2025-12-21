Сани. Кубок мира. Пересторонин занял 16-е место, Павел Репилов – 17-е, победил Феликс Лох
Российские саночники не попали в топ-10 на Кубке мира в Лейк-Плэсиде.
Немецкий саночник Феликс Лох победил на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, лучший из россиян – Матвей Пересторонин, занявший 16-е место. Павел Репилов – 17-й.
У женщин победила Юлия Таубиц из Германии, россиянка Дарья Олесик – 21-я.
Санный спорт
Кубок мира
3-й этап
Лейк-Плэсид, США
Мужчины
1. Феликс Лох (Германия) – 1.41,766
2. Макс Лангенхан (Германия) – 0,054
3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 0,203...
16. Матвей Пересторонин (Россия) – 1,392
17. Павел Репилов (Россия) – 1,492
Женщины
1. Юлия Таубиц (Германия) – 1.28,824
2. Эшли Фаркарсон (США) – 0,132
3. Саммер Бритчер (США) – 0,230...
21. Дарья Олесик (Россия) – не прошла во второй заезд
