Сани. Кубок мира. Пересторонин занял 16-е место, Павел Репилов – 17-е, победил Феликс Лох

Российские саночники не попали в топ-10 на Кубке мира в Лейк-Плэсиде.

Немецкий саночник Феликс Лох победил на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, лучший из россиян – Матвей Пересторонин, занявший 16-е место. Павел Репилов – 17-й.

У женщин победила Юлия Таубиц из Германии, россиянка Дарья Олесик – 21-я.

Санный спорт

Кубок мира

3-й этап

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

1. Феликс Лох (Германия) – 1.41,766

2. Макс Лангенхан (Германия) – 0,054

3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 0,203...

16. Матвей Пересторонин (Россия) – 1,392

17. Павел Репилов (Россия) – 1,492

Женщины

1. Юлия Таубиц (Германия) – 1.28,824

2. Эшли Фаркарсон (США) – 0,132

3. Саммер Бритчер (США) – 0,230...

21. Дарья Олесик (Россия) – не прошла во второй заезд

Опубликовала: Мария Селенкова
