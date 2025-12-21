Сани. Кубок мира. Пересторонин занял 16-е место, Павел Репилов – 17-е, победил Феликс Лох

Российские саночники не попали в топ-10 на Кубке мира в Лейк-Плэсиде.

Немецкий саночник Феликс Лох победил на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, лучший из россиян – Матвей Пересторонин, занявший 16-е место. Павел Репилов – 17-й. У женщин победила Юлия Таубиц из Германии, россиянка Дарья Олесик – 21-я. Санный спорт Кубок мира 3-й этап Лейк-Плэсид, США Мужчины 1. Феликс Лох (Германия) – 1.41,766 2. Макс Лангенхан (Германия) – 0,054 3. Вольфганг Киндл (Австрия) – 0,203... 16. Матвей Пересторонин (Россия) – 1,392 17. Павел Репилов (Россия) – 1,492 Женщины 1. Юлия Таубиц (Германия) – 1.28,824 2. Эшли Фаркарсон (США) – 0,132 3. Саммер Бритчер (США) – 0,230... 21. Дарья Олесик (Россия) – не прошла во второй заезд