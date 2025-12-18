FIL о лишении трех саночников нейтрального статуса: «Были вынуждены изменить статус AIN, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах»
Международная федерация санного спорта (FIL) объяснила, почему лишила трех саночников из России нейтральных статусов.
Ранее стало известно, что российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за сомнений в соответствии критериям нейтральности.
«FIL была вынуждена изменить нейтральный статус (AIN) для различных спортсменов и тренеров из России, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах. Комиссия по AIN подробно изучила обвинения и обсудила их в индивидуальном порядке с Международным олимпийским комитетом (МОК).
После завершения детального рассмотрения комиссия рекомендовала исполкому FIL лишить статуса AIN спортсменов Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову. Исполком FIL последовал рекомендации независимой комиссии AIN», – сообщили в организации.