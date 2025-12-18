0

FIL о лишении трех саночников нейтрального статуса: «Были вынуждены изменить статус AIN, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах»

В FIL объяснили, почему лишили нейтрального статуса трех российских саночников.

Международная федерация санного спорта (FIL) объяснила, почему лишила трех саночников из России нейтральных статусов.

Ранее стало известно, что российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за сомнений в соответствии критериям нейтральности.

«FIL была вынуждена изменить нейтральный статус (AIN) для различных спортсменов и тренеров из России, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах. Комиссия по AIN подробно изучила обвинения и обсудила их в индивидуальном порядке с Международным олимпийским комитетом (МОК).

После завершения детального рассмотрения комиссия рекомендовала исполкому FIL лишить статуса AIN спортсменов Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову. Исполком FIL последовал рекомендации независимой комиссии AIN», – сообщили в организации.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
