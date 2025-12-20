0

Гарт о лишении саночников нейтрального статуса: «В CAS уже отклонили наш иск без объяснения. Изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии»

Гарт: CAS отклонил апелляцию о лишении нейтрального статуса саночников.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию на решение отозвать нейтральный статус у троих спортсменов.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) лишила Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову возможности участвовать в соревнованиях, «основываясь на новых и ранее неизвестных фактах».

«Официально мы так и не получили информацию, почему наши спортсмены были лишены нейтрального статуса. Это решение независимой панели, видимо, они нашли какие‑то моментики, но решили не публиковать их официально.

Тем не менее мы подали апелляцию в CAS, и они уже отклонили наш иск, причем без объяснения. Сейчас мы изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии. Все это произошло только вчера, нам нужно немного больше времени. Таким образом, у нас остаются допущенными три спортсмена, несколько тренеров и доктор», – сказала Гарт.

Среди российских саночников нейтральный статус сейчас есть у Матвея Пересторонина, Павла Репилова и Дарьи Олесик.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Наталия Гарт
logoсборная России (сани)
logoсборная России жен (сани)
Санный спорт
logoCAS
Ксения Шамова
logoАлександр Горбацевич
София Мазур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
FIL не будет запрещать российским саночникам общаться с прессой
сегодня, 09:56
Российские саночники Олесик, Пересторонин и Павел Репилов отобрались на Кубок мира в США
вчера, 06:54
«Подобное может случиться и в других видах спорта». Губерниев о российских саночниках, лишенных нейтрального статуса
18 декабря, 18:08
Главные новости
FIL не будет запрещать российским саночникам общаться с прессой
сегодня, 09:56
IBSF о недопуске российских двоек и четверок: «Бобслей в составе двух мужчин, двух женщин и четырех мужчин считается командным соревнованием»
вчера, 13:43
Российские саночники Олесик, Пересторонин и Павел Репилов отобрались на Кубок мира в США
вчера, 06:54
Российская саночница Олесик стала четвертой на Кубке наций в Лейк-Плэсиде
18 декабря, 21:19
«Подобное может случиться и в других видах спорта». Губерниев о российских саночниках, лишенных нейтрального статуса
18 декабря, 18:08
FIL о лишении трех саночников нейтрального статуса: «Были вынуждены изменить статус AIN, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах»
18 декабря, 07:21
Наталия Гарт: «FIL не указала причины решения об исключении Горбацевича, Мазур и Шамовой из списка спортсменов, получивших нейтральный статус»
17 декабря, 15:30
Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США из-за сомнений в соответствии нейтральному статусу
17 декабря, 13:15
Суд оставил саночника Романа Репилова под стражей до 20 февраля
17 декабря, 11:00
Гайтюкевич о допуске бобслеистов: «Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты»
15 декабря, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19