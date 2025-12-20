Гарт о лишении саночников нейтрального статуса: «В CAS уже отклонили наш иск без объяснения. Изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии»

Гарт: CAS отклонил апелляцию о лишении нейтрального статуса саночников.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию на решение отозвать нейтральный статус у троих спортсменов.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) лишила Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову возможности участвовать в соревнованиях, «основываясь на новых и ранее неизвестных фактах».

«Официально мы так и не получили информацию, почему наши спортсмены были лишены нейтрального статуса. Это решение независимой панели, видимо, они нашли какие‑то моментики, но решили не публиковать их официально.

Тем не менее мы подали апелляцию в CAS, и они уже отклонили наш иск, причем без объяснения. Сейчас мы изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии. Все это произошло только вчера, нам нужно немного больше времени. Таким образом, у нас остаются допущенными три спортсмена, несколько тренеров и доктор», – сказала Гарт.

Среди российских саночников нейтральный статус сейчас есть у Матвея Пересторонина, Павла Репилова и Дарьи Олесик.