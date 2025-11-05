0

Гарт об Олимпиаде-2026: «Все зависит от того, насколько получится у нас квалифицироваться. Пока что непонятно, успеем ли мы пройти отбор»

Гарт высказалась о допуске российских саночников к международным соревнованиям.

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что пока непонятно, успеют ли российские саночники квалифицироваться на Олимпиаду-2026. 

— Вы говорили, что допуск до международных соревнований в нейтральном статусе — это общая победа. Что будет теперь? Как технически будет происходить получение нейтрального статуса и сколько на это есть времени?

— Теперь мы очень плотно работаем с Международной федерацией санного спорт и надеемся, что нас реально начнут допускать. Ожидаем, что разработают специальные критерии для нейтрального статуса и, соответственно, получится быть допущенными до соревнований и квалифицироваться на Олимпийские игры.

Но это сейчас очень нелегко. Первый шаг сделан — мы выиграли CAS. Вторым же шагом является плотная работа с международной федерацией по допуску. По срокам пока непонятно, ситуация непростая. Мы будем делать все возможное. Благодаря Минспорту России, ОКР, а также личному участию Михаила Владимировича Дегтярева нам удалось сделать первый шаг. Очень важна была нам эта поддержка, — сказала Гарт. 

— Как много спортсменов может претендовать на участие в нейтральном статусе от России?

— Квота на федерацию — 14 человек. Посмотрим, все зависит от того, насколько получится у нас квалифицироваться. Пока что непонятно, успеем ли мы пройти отбор.

— До какого момента нужно успеть?

— В обычном порядке, если бы нас сразу допустили, то это набор очков и к нему плюс два кубка мира. Так как мы нигде не участвовали и очков, соответственно, не набрали, то нужно принять участие в пяти этапах Кубка мира. Но это обычные условия при допуске. У нас же ситуация нестандартная, посмотрим, — цитирует Гарт «СЭ».

CAS отменил бан российских саночников. А они успеют на Олимпиаду?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
