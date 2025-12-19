Российская саночница Олесик стала четвертой на Кубке наций в Лейк-Плэсиде
Россиянка Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США.
Российская саночница Дарья Олесик стала четвертой в соревнованиях одиночек на Кубке наций в США.
Санный спорт
Кубок наций
Лейк-Плэсид, США
Женщины
1. Эмили Фишналлер (США) – 44,279
2. Зане Калума (Латвия) – 0,328
3. Сандра Робатшер (Италия) – 0,409
4. Дарья Олесик (Россия) – 0,417
На Кубке наций идет отбор спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира.
Кубок мира в Лейк-Плэсиде пройдет с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры-2026.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости