Российская саночница Олесик стала четвертой на Кубке наций в Лейк-Плэсиде

Российская саночница Дарья Олесик стала четвертой в соревнованиях одиночек на Кубке наций в США.

Санный спорт

Кубок наций

Лейк-Плэсид, США

Женщины

1. Эмили Фишналлер (США) – 44,279

2. Зане Калума (Латвия) – 0,328

3. Сандра Робатшер (Италия) – 0,409

4. Дарья Олесик (Россия) – 0,417

На Кубке наций идет отбор спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира.

Кубок мира в Лейк-Плэсиде пройдет с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры-2026.