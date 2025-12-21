0

Наталия Гарт: «На этап Кубка мира в Латвии саночникам попасть не получится. В этой стране очень жесткие правила по въезду»

Российские саночники не выступят на этапе Кубка мира в Латвии.

Российские саночники не выступят на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Ранее россияне, допущенные в нейтральном статусе, выступили на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде в итальянской Кортине-Д’Ампеццо, а затем приняли участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

В январе 2026 года пройдут этапы Кубка мира в Сигулде (3-4 января) и немецком Винтерберге (10-11 января).

– Как оцените выступление нашей команды в Лейк-Плэсиде?

– Не знаю, как эти результаты оценить. Нормальные. После такого перерыва это, наверное, то, где мы находимся.

– Какие шансы сейчас на получение олимпийских лицензий?

– Не могу ответить на этот вопрос. Находимся в переговорах с Международной федерацией по этому поводу.

– Какой дальше план? В Сигулду на этап Кубка мира мы поедем?

– Думаю, не получится попасть. В этой стране очень жесткие правила по въезду. По туристической визе нельзя. Поэтому не получается из-за ограничений, которые установлены в Латвии для посещения страны россиянами.

– С этапом в Винтерберге все в порядке?

– Надеюсь. Сейчас очень тяжело загадывать. Мы живем в моменте. Делаем все, чтобы ребята попали в Винтерберг, – сказала Гарт.

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России (сани)
logoсборная России жен (сани)
logoСпорт-Экспресс
Кубок мира по санному спорту
Наталия Гарт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Сани. Кубок мира. Пересторонин занял 16-е место, Павел Репилов – 17-е, победил Феликс Лох
сегодня, 06:59
Гарт о лишении саночников нейтрального статуса: «В CAS уже отклонили наш иск без объяснения. Изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии»
вчера, 20:21
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
вчера, 15:21
Главные новости
Сани. Кубок мира. Пересторонин занял 16-е место, Павел Репилов – 17-е, победил Феликс Лох
сегодня, 06:59
Гарт о лишении саночников нейтрального статуса: «В CAS уже отклонили наш иск без объяснения. Изучаем вопрос подачи апелляции в суд Швейцарии»
вчера, 20:21
FIL не будет запрещать российским саночникам общаться с прессой
вчера, 09:56
IBSF о недопуске российских двоек и четверок: «Бобслей в составе двух мужчин, двух женщин и четырех мужчин считается командным соревнованием»
19 декабря, 13:43
Российские саночники Олесик, Пересторонин и Павел Репилов отобрались на Кубок мира в США
19 декабря, 06:54
Российская саночница Олесик стала четвертой на Кубке наций в Лейк-Плэсиде
18 декабря, 21:19
«Подобное может случиться и в других видах спорта». Губерниев о российских саночниках, лишенных нейтрального статуса
18 декабря, 18:08
FIL о лишении трех саночников нейтрального статуса: «Были вынуждены изменить статус AIN, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах»
18 декабря, 07:21
Наталия Гарт: «FIL не указала причины решения об исключении Горбацевича, Мазур и Шамовой из списка спортсменов, получивших нейтральный статус»
17 декабря, 15:30
Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США из-за сомнений в соответствии нейтральному статусу
17 декабря, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19