Наталия Гарт: «На этап Кубка мира в Латвии саночникам попасть не получится. В этой стране очень жесткие правила по въезду»

Российские саночники не выступят на этапе Кубка мира в Латвии.

Российские саночники не выступят на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Ранее россияне, допущенные в нейтральном статусе, выступили на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде в итальянской Кортине-Д’Ампеццо, а затем приняли участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

В январе 2026 года пройдут этапы Кубка мира в Сигулде (3-4 января) и немецком Винтерберге (10-11 января).

– Как оцените выступление нашей команды в Лейк-Плэсиде?

– Не знаю, как эти результаты оценить. Нормальные. После такого перерыва это, наверное, то, где мы находимся.

– Какие шансы сейчас на получение олимпийских лицензий?

– Не могу ответить на этот вопрос. Находимся в переговорах с Международной федерацией по этому поводу.

– Какой дальше план? В Сигулду на этап Кубка мира мы поедем?

– Думаю, не получится попасть. В этой стране очень жесткие правила по въезду. По туристической визе нельзя. Поэтому не получается из-за ограничений, которые установлены в Латвии для посещения страны россиянами.

– С этапом в Винтерберге все в порядке?

– Надеюсь. Сейчас очень тяжело загадывать. Мы живем в моменте. Делаем все, чтобы ребята попали в Винтерберг, – сказала Гарт.

