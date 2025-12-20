FIL не будет запрещать российским саночникам общаться с прессой
FIL не будет запрещать российским саночникам общаться с прессой.
Международная федерация санного спорта (FIL) не намерена запрещать российским саночникам общаться с журналистами во время соревнований под эгидой FIL.
В настоящее время нейтральным статусом обладают три саночника из России: Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов.
«Международная федерация санного спорта допустила нейтральных спортсменов в соответствии с принципами Международного олимпийского комитета и не накладывала никаких ограничений. Это означает, что они могут общаться со СМИ, проходить через смешанную зону и участвовать в пресс-конференциях», – сообщили в FIL.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
