FIL не будет запрещать российским саночникам общаться с прессой.

Международная федерация санного спорта (FIL) не намерена запрещать российским саночникам общаться с журналистами во время соревнований под эгидой FIL.

В настоящее время нейтральным статусом обладают три саночника из России: Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов.

«Международная федерация санного спорта допустила нейтральных спортсменов в соответствии с принципами Международного олимпийского комитета и не накладывала никаких ограничений. Это означает, что они могут общаться со СМИ, проходить через смешанную зону и участвовать в пресс-конференциях», – сообщили в FIL.