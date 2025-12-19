Российские саночники Олесик, Пересторонин и Павел Репилов отобрались на Кубок мира в США

Саночники Олесик, Пересторонин и Репилов отобрались на Кубок мира в США.

Российские саночники Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов отобрались на основные соревнования этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).

Спортсмены выступили на Кубке наций, который проводится за день до основного турнира для тех саночников, кто не отобрался напрямую на Кубок мира.

Перестронин занял третье место, Олесик – четвертое, Репилов – 15-е. Этого хватило для отбора.

На этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (19-20 декабря) пройдет квалификация на Олимпийские игры-2026 в Милане.