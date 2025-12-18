Губерниев считает, что российских атлетов еще могут лишить нейтрального статуса.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что россиян еще могут лишить нейтрального статуса в различных видах спорта.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала нейтральный статус у трех россиян, «основываясь на новых и ранее неизвестных фактах».

«К сожалению, здесь немало возможностей остается для того, чтобы гадить и устраивать провокации в последний момент. Также и наших гребцов на Олимпиаде отстраняли, из-за чего Коровашков и Петров гребли друг с другом. Есть такие нюансы, нужно все до конца взбешивать. Но все равно надо ехать и выступать. Те, кого допустили, должны соревноваться, несмотря на все сложности.

Конечно, подобное может случиться и в других видах спорта. При этом надо заранее максимально готовиться, чтобы соответствовать регламенту, продумывать все до мелочей. Тем не менее, боюсь, что такие неприятные моменты будут повторяться», – отметил Губерниев.

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется