Наталия Гарт: «FIL не указала причины решения об исключении Горбацевича, Мазур и Шамовой из списка спортсменов, получивших нейтральный статус»

Гарт: международная федерация не объяснила, почему не допускает саночников.

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Международная федерация санного спорта (FIL) не указала в официальном письме, почему приняла решение лишить нейтрального статуса трех саночников.

Ранее стало известно, что российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за сомнений в соответствии критериям нейтральности.

«Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта принял решение исключить Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из списка спортсменов, получивших нейтральный статус.

Такое решение исполком FIL объяснил рекомендацией независимой комиссии международной федерации. О принятом исполкомом FIL решении нам сообщили в официальном письме, в котором говорится, что в последние дни независимая комиссия FIL провела расследование и переоценку нейтрального статуса саночников и их тренеров на основе недавно полученной информации. Причины решения не были указаны.

Считаю такое отношение к спортсменам неэтичным и неуважительным. После проверки кандидатов на получение статуса AIN FIL решила предоставить его шести спортсменам, они уже приняли участие в квалификационных заездах в Италии.

Мы приложили много сил для того, чтобы спортсмены смогли принять участие как в тестовых мероприятиях на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо, так и на этапе Кубка мира в США. Визы, логистика...

И вот, когда команда AIN уже прибыла в Лейк-Плэсид, в день первых тренировочных заездов международная федерация присылает новое решение. Конечно, нам еще предстоит изучить его с юридической точки зрения», – отметила Гарт.

