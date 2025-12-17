0

Наталия Гарт: «FIL не указала причины решения об исключении Горбацевича, Мазур и Шамовой из списка спортсменов, получивших нейтральный статус»

Гарт: международная федерация не объяснила, почему не допускает саночников.

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что Международная федерация санного спорта (FIL) не указала в официальном письме, почему приняла решение лишить нейтрального статуса трех саночников.

Ранее стало известно, что российским саночникам Александру Горбацевичу, Софии Мазур и Ксении Шамовой запретили участвовать в этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде из-за сомнений в соответствии критериям нейтральности.  

«Исполнительный комитет Международной федерации санного спорта принял решение исключить Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из списка спортсменов, получивших нейтральный статус.

Такое решение исполком FIL объяснил рекомендацией независимой комиссии международной федерации. О принятом исполкомом FIL решении нам сообщили в официальном письме, в котором говорится, что в последние дни независимая комиссия FIL провела расследование и переоценку нейтрального статуса саночников и их тренеров на основе недавно полученной информации. Причины решения не были указаны.

Считаю такое отношение к спортсменам неэтичным и неуважительным. После проверки кандидатов на получение статуса AIN FIL решила предоставить его шести спортсменам, они уже приняли участие в квалификационных заездах в Италии.

Мы приложили много сил для того, чтобы спортсмены смогли принять участие как в тестовых мероприятиях на олимпийской трассе в Кортина-д’Ампеццо, так и на этапе Кубка мира в США. Визы, логистика...

И вот, когда команда AIN уже прибыла в Лейк-Плэсид, в день первых тренировочных заездов международная федерация присылает новое решение. Конечно, нам еще предстоит изучить его с юридической точки зрения», – отметила Гарт.

Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США из-за сомнений в соответствии нейтральному статусу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Ксения Шамова
ТАСС
FIL (Международная федерация санного спорта)
Кубок мира по санному спорту
Наталия Гарт
Санный спорт
София Мазур
logoАлександр Горбацевич
ФССР (Федерация санного спорта России)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Главные новости
Саночникам Горбацевичу, Мазур и Шамовой запретили участвовать в Кубке мира в США из-за сомнений в соответствии нейтральному статусу
сегодня, 13:15
Суд оставил саночника Романа Репилова под стражей до 20 февраля
сегодня, 11:00
Гайтюкевич о допуске бобслеистов: «Мы в подвешенном состоянии. Пускай за нас кто-то там наверху заступится, и мы вернемся на международные старты»
15 декабря, 07:15
IBSF не допустила российские двойки и четверки в бобслее к турнирам, посчитав их командными видами
15 декабря, 06:33
Российские саночники прилетели в США для участия в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
14 декабря, 15:21
У бобслеистов и скелетонистов из России не будет никакого флага на соревнованиях под эгидой IBSF
14 декабря, 09:34
IBSF запретила общаться с прессой российским бобслеистам и скелетонистам, допущенным в нейтральном статусе
14 декабря, 09:20
Россияне пропустят этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Латвии, сообщил Пегов: «По латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в этой стране»
13 декабря, 09:40
Денис Алимов: «Для скелетонистов квалифицироваться на Олимпиаду будет крайне сложной задачей»
13 декабря, 07:28
Глава Федерации санного спорта России: «Всех наших спортсменов изучали под микроскопом. Недопуск Павличенко был мотивирован интервью, которое он давал»
12 декабря, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19