0

IBSF о недопуске российских двоек и четверок: «Бобслей в составе двух мужчин, двух женщин и четырех мужчин считается командным соревнованием»

IBSF о недопуске россиян: двойки и четверки в бобслее считаются командами.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объяснила, почему не допускает к соревнованиям двоек и четверок российских бобслеистов в нейтральном статусе. 

На данный момент допуск в нейтральном статусе получают только женщины-бобслеистки, выступающие в монобобе.

«Критерии участия российских спортсменов в соревнованиях IBSF прямо исключают любые командные соревнования. Бобслей в составе 2 мужчин, 2 женщин и 4 мужчин считается командным соревнованием и, следовательно, не включается в критерии», – отметили в IBSF. 

Также в организации ответили на вопрос, может ли увеличиться количество допущенных нейтральных атлетов из России.

«Что касается вопроса о возможном увеличении числа допущенных нейтральных спортсменов из России, мы принимаем дополнительные заявки, если это сочтет необходимым наша федерация», – приводит слова представителя IBSF «ВсеПроСпорт»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России жен (бобслей)
бобслей
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
logoсборная России (бобслей)
