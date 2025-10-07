0

Глава федерации бобслея Пегов: «Мы оспорим решение о недопуске россиян в CAS, у нас большой набор аргументов. Есть определенный оптимизм»

Глава Федерации бобслея России рассказал о планах оспорить недопуск спортсменов.

12 сентября в ходе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был рассмотрен вопрос о допуске российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе. Большинством голосов конгресс принял решение отказать россиянам в возможности подавать заявки. 

– Как сейчас обстоит дело с борьбой за допуск россиян к Олимпиаде?

– Мы подали жалобу в апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона. Сразу в CAS по процедуре подавать нельзя, предусмотрена сначала эта инстанция.

Если они отстраняются от принятия решения или принимают решение не в нашу пользу, мы подаем в CAS. Мы оспариваем формально даже не отстранение в целом, а решение конгресса IBSF, в соответствии с которым запрещена сама возможность податься спортсменам на нейтральный статус в соответствии с рекомендациями МОК. У нас большой набор аргументов.

– Податься в CAS довольно дорого. Это ваши средства, федерации?

– Все наши юридические действия происходят при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР), он оказывает большую помощь не только нам, но и другим федерациям, насколько я знаю.

И я хотел бы за это выразить благодарность министру спорта, председателю ОКР Михаилу Дегтяреву. По его инициативе недавно был создан Российский спортивный фонд, который призван поддерживать спортивные федерации. Это тоже правильная идея.

– Побывав на конгрессе, вы поняли, почему не удалось переубедить зарубежных товарищей?

– Думаю, такой прямой отказ связан с выборами руководства федерации. Никто не хочет потерять свой пост. Плюс им возвращаться в свои страны, где тоже есть определенная ситуация...

Но у наших ребят-спортсменов глаза все равно горят – отстранение не будет вечным. Думаю, после Олимпиады наши шансы на возвращение резко возрастут. Жаль лидеров – им зарезали олимпийскую мечту. У нас очень крутое молодое поколение растет, у них точно впереди Олимпиада.

Хотя давайте прямо – вот принял бы конгресс другое решение. Они могли взять с нас еще по 3-5 тысяч евро за проверку каждого спортсмена на нейтральность, а потом допустили бы третий состав или всем отказали бы. Это бы было бы хотя бы хитро, красиво.

И все же у меня есть определенный оптимизм. В бобслее и скелетоне есть еще важные зацепки в документах, которые позволяют нам отобраться на Олимпиаду или участвовать в больших турнирах сразу, без отбора. Наши квоты в соответствии с уставом должны сохраняться.

Квоты не сохраняются, если сборная не участвует в сезоне по своей инициативе – а мы были отстранены IBSF. То есть если решение о возвращении будет принято даже в январе – в принципе, мы можем быстро участвовать в Олимпиаде, нам не нужно проходить долгий отбор, как в других видах спорта. За счет квот, которые были еще в Пекине. Будем бороться за это, – сказал Анатолий Пегов

Допуск наших олимпийцев зависит от трех человек. Кто они?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
