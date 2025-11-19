2

FIL прорабатывает вопрос допуска российских саночников: «Мы принимаем решение CAS и в настоящее время работаем над необходимыми процедурами»

FIL прорабатывает вопрос допуска российских саночников до соревнований.

Международная федерация санного спорта (FIL) прорабатывает вопрос допуска российских спортсменов до соревнований.

Об этом сообщили в пресс-службы организации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил запрет на допуск россиян, которые будут соответствовать критериям нейтрального статуса.

«FIL, естественно, принимает решение CAS и в настоящее время работает над необходимыми процедурами. Исполнительный комитет FIL принял резолюцию о допуске спортсменов с нейтральным статусом (AIN) к участию в соревнованиях FIL в соответствии с установленными Международным олимпийским комитетом (МОК) правилами», – заявили в FIL. 

Также федерация сообщила, что россияне не смогут участвовать в соревнованиях двоек даже при наличии нейтрального статуса.

«Есть решение исполнительного совета FIL, согласно которому соревнования в двойках не проходят как соответствующие нейтральному статусу. Исполнительный совет FIL определяет двойки как «командные» соревнования, которые не открыты для спортсменов с нейтральным статусом (AIN) в соответствии с рекомендациями МОК», – отметили в FIL.

Российские саночники не выступают на международных стартах с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
FIL (Международная федерация санного спорта)
Санный спорт
logoсборная России жен (сани)
logoсборная России (сани)
отстранение и возвращение России
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Главные новости
Анатолий Пегов: «Отправили в международную федерацию список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на нейтральный статус»
11 ноября, 10:01
Юрист Анцелиович о нейтральном статусе для саночников: «Решение разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки»
11 ноября, 09:04
Семь российских бобслеистов и скелетонистов попали в базу «Миротворца»
11 ноября, 06:43
Наталия Гарт: «Совместно с Минспорта работаем над вопросом об участии саночников в Олимпиаде. Сейчас ситуация непростая»
6 ноября, 20:13
Гарт об Олимпиаде-2026: «Все зависит от того, насколько получится у нас квалифицироваться. Пока что непонятно, успеем ли мы пройти отбор»
5 ноября, 16:00
Президент Федерации бобслея России Пегов: «Международная федерация направила нам письмо, в котором обозначены критерии нейтрального статуса»
5 ноября, 06:53
FIL рассмотрит вопрос допуска российских саночников к турнирам после получения мотивировочной части решения CAS
3 ноября, 18:09
Светлана Журова: «Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира»
1 ноября, 06:46
Журова о допуске российских саночников: «Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой»
31 октября, 18:29
Дегтярев о допуске саночников: «Это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России»
31 октября, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19