FIL прорабатывает вопрос допуска российских саночников: «Мы принимаем решение CAS и в настоящее время работаем над необходимыми процедурами»

FIL прорабатывает вопрос допуска российских саночников до соревнований.

Международная федерация санного спорта (FIL ) прорабатывает вопрос допуска российских спортсменов до соревнований.

Об этом сообщили в пресс-службы организации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS ) отменил запрет на допуск россиян, которые будут соответствовать критериям нейтрального статуса.

«FIL, естественно, принимает решение CAS и в настоящее время работает над необходимыми процедурами. Исполнительный комитет FIL принял резолюцию о допуске спортсменов с нейтральным статусом (AIN) к участию в соревнованиях FIL в соответствии с установленными Международным олимпийским комитетом (МОК) правилами», – заявили в FIL.

Также федерация сообщила, что россияне не смогут участвовать в соревнованиях двоек даже при наличии нейтрального статуса.

«Есть решение исполнительного совета FIL, согласно которому соревнования в двойках не проходят как соответствующие нейтральному статусу. Исполнительный совет FIL определяет двойки как «командные» соревнования, которые не открыты для спортсменов с нейтральным статусом (AIN) в соответствии с рекомендациями МОК», – отметили в FIL.

Российские саночники не выступают на международных стартах с 2022 года.