Президент федерации бобслея Пегов – букмекерам: «Чем мы вас должны привлекать? Может, еще чечетку станцевать?! Вы обязаны нам помогать!»
Президент федерации бобслея России Анатолий Пегов раскритиковал букмекеров за отсутствие помощи олимпийским видам спорта.
«Здесь перед вами сидит половина медалей олимпийских зимних видов (представители федераций фристайла, биатлона, лыжных гонок и бобслея – прим. Ставок на Спортсе’’). Чем мы вас должны еще привлекать?! Может, чечетку еще вам станцевать?!
Все прекрасные букмекерские конторы… компании, извините пожалуйста. Не конторы – вы уже выросли, крупные игроки на этом рынке. Вы прекрасно спонсируете боевые искусства. В этих всех боевых искусствах участвуют люди, которые занимались борьбой, которые не реализовали себя в олимпийском движении и пришли туда. И вы безумные деньги тратите туда, на это MMA. Безумные! Но если вы не будете давать борьбе сейчас, то через 10 лет не будет ММА – потому что туда никто не пойдет.
Букмекерские компании дают большие деньги на медийные виды спорта. Я хочу вам объяснить, что те деньги, которые даются туда – миллиарды рублей – это копейки для букмекерских компаний. Но на нас вы заработаете в 10 раз больше! Ваше присутствие необходимо в олимпийских видах спорта!
Как присутствие бренда вам это необходимо. Потому что мы – ваше будущее. Надо вкладывать в нас! Просто те бюджеты, которые нужны нам, не интересны акционерам. Я лично могу пойти поговорить с акционером букмекерской компании. Но менеджеры, которые в основном занимаются мелкими бюджетами, – им это не интересно. Они лучше в шахбокс, в искусственные метания дадут деньги. Но в олимпийские федерации они не придут, потому что там можно отчехлиться обратно.
Вы должны донести своему руководству, что вы обязаны, должны помогать спорту олимпийскому! И тогда будем идти вместе: мы – получать медали, вы – прибыль», – заявил Пегов в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».
У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает