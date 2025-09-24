Глава Федерации бобслея России: «Есть картельный сговор международных федераций – не допустить РФ до Олимпиады. Конкурент им не нужен»
12 сентября в ходе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был рассмотрен вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Большинством голосов конгресс принял решение отказать россиянам в возможности подавать заявки.
«Пока мы со всеми другими президентами российских спортивных организаций видим, что это картельный сговор зимних международных федераций, чтобы не допустить Россию до Олимпиады.
Потому что лидерам в моем виде спорта – Германии – конкурент не нужен, за счет того, что нас нет, Великобритания и Америка поднялись на более высокие позиции, а наши квоты заняли мелкие страны вроде Бельгии и Франции, которые никогда никуда не попадали», – сказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.
