Глава ФБР Пегов заявил о картельном сговоре с целью недопуска россиян к ОИ.

12 сентября в ходе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был рассмотрен вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Большинством голосов конгресс принял решение отказать россиянам в возможности подавать заявки.

«Пока мы со всеми другими президентами российских спортивных организаций видим, что это картельный сговор зимних международных федераций, чтобы не допустить Россию до Олимпиады.

Потому что лидерам в моем виде спорта – Германии – конкурент не нужен, за счет того, что нас нет, Великобритания и Америка поднялись на более высокие позиции, а наши квоты заняли мелкие страны вроде Бельгии и Франции, которые никогда никуда не попадали», – сказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

