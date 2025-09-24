0

Глава Федерации бобслея России: «Есть картельный сговор международных федераций – не допустить РФ до Олимпиады. Конкурент им не нужен»

Глава ФБР Пегов заявил о картельном сговоре с целью недопуска россиян к ОИ.

12 сентября в ходе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был рассмотрен вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Большинством голосов конгресс принял решение отказать россиянам в возможности подавать заявки. 

«Пока мы со всеми другими президентами российских спортивных организаций видим, что это картельный сговор зимних международных федераций, чтобы не допустить Россию до Олимпиады.

Потому что лидерам в моем виде спорта – Германии – конкурент не нужен, за счет того, что нас нет, Великобритания и Америка поднялись на более высокие позиции, а наши квоты заняли мелкие страны вроде Бельгии и Франции, которые никогда никуда не попадали», – сказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
Скелетон
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
бобслей
logoсборная России (скелетон)
Анатолий Пегов
logoсборная России (бобслей)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
«Биатлонисты вообще отмороженные – встали в позу и никаким образом нас не допускают. А в лыжах надежда есть». Дегтярев о допуске россиян к ОИ-2026
19сегодня, 10:14
Президент федерации бобслея Пегов – букмекерам: «Чем мы вас должны привлекать? Может, еще чечетку станцевать?! Вы обязаны нам помогать!»
5вчера, 14:47
Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?
2622 сентября, 11:05
Главные новости
Чемпионка мира саночница Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов. Она не поедет в Милан-2026
18вчера, 06:56
CAS продолжает рассматривать иск российских саночников о недопуске на Олимпиаду
22 сентября, 08:09
Зубков о недопуске бобслеистов: «Ожидаемое решение. Рассчитывать на благополучный исход, наверное, не приходилось»
13 сентября, 06:17
Свищев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Шансы оспорить это решение в CAS хорошие. Сейчас уже не все так однозначно в мировом спорте»
12 сентября, 18:13
Дегтярев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Решение политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль сыграла украинская провокация»
3912 сентября, 15:28
Скелетонист Третьяков о недопуске россиян: «Не скажу, что это решение стало для меня шоком, все было ожидаемо. Небольшая надежда на чудо была»
112 сентября, 15:12
Глава Федерации бобслея России о недопуске на Олимпиаду: «Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех. Кто и когда служил в армии, кто что-то лайкал в соцсетях»
2612 сентября, 13:40
Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян к отбору на Олимпиаду
2512 сентября, 11:40
Анатолий Пегов: «И в бобслее, и в скелетоне у нас много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, девочки и ребята входят в топ-5 мира»
11 сентября, 07:39
Глава Федерации бобслея России Пегов о конгрессе IBSF: «Настроение не слишком оптимистичное. Многие страны, кто мог бы нас поддержать, не имеют права голоса»
11 сентября, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
411 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
616 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
15 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
120 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
113 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19