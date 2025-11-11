Анатолий Пегов: «Отправили в международную федерацию список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на нейтральный статус»
На нейтральный статус претендуют более 25 российских бобслеистов и скелетонистов.
Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что на нейтральный статус претендуют более 25 российских бобслеистов и скелетонистов.
«Мы уже отправили в международную федерацию на проверку список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на получение нейтрального статуса.
В него вошли как молодые спортсмены, так и ветераны, включая олимпийского чемпиона 2014 года по скелетону Александра Третьякова. Очень рассчитываем на оперативность IBSF, так как совсем скоро стартует новый международный сезон», – сказал Пегов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости