  • Спортс
  • Бобслей/сани/скелетон
  • Новости
  • Анатолий Пегов: «Отправили в международную федерацию список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на нейтральный статус»
0

Анатолий Пегов: «Отправили в международную федерацию список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на нейтральный статус»

На нейтральный статус претендуют более 25 российских бобслеистов и скелетонистов.

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что на нейтральный статус претендуют более 25 российских бобслеистов и скелетонистов.

«Мы уже отправили в международную федерацию на проверку список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на получение нейтрального статуса.

В него вошли как молодые спортсмены, так и ветераны, включая олимпийского чемпиона 2014 года по скелетону Александра Третьякова. Очень рассчитываем на оперативность IBSF, так как совсем скоро стартует новый международный сезон», – сказал Пегов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАлександр Третьяков
бобслей
logoсборная России (скелетон)
Скелетон
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
logoсборная России жен (скелетон)
logoсборная России (бобслей)
Анатолий Пегов
ТАСС
logoсборная России жен (бобслей)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Семь российских бобслеистов и скелетонистов попали в базу «Миротворца»
сегодня, 06:43
Президент Федерации бобслея России Пегов: «Международная федерация направила нам письмо, в котором обозначены критерии нейтрального статуса»
5 ноября, 06:53
IBSF обратилась в МОК для уточнения правил допуска россиян к международным соревнованиям
21 октября, 17:18
Главные новости
Юрист Анцелиович о нейтральном статусе для саночников: «Решение разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки»
сегодня, 09:04
Семь российских бобслеистов и скелетонистов попали в базу «Миротворца»
сегодня, 06:43
Наталия Гарт: «Совместно с Минспорта работаем над вопросом об участии саночников в Олимпиаде. Сейчас ситуация непростая»
6 ноября, 20:13
Гарт об Олимпиаде-2026: «Все зависит от того, насколько получится у нас квалифицироваться. Пока что непонятно, успеем ли мы пройти отбор»
5 ноября, 16:00
Президент Федерации бобслея России Пегов: «Международная федерация направила нам письмо, в котором обозначены критерии нейтрального статуса»
5 ноября, 06:53
FIL рассмотрит вопрос допуска российских саночников к турнирам после получения мотивировочной части решения CAS
3 ноября, 18:09
Светлана Журова: «Я уверена, что Латвия не пустит наших саночников на свой этап Кубка мира»
1 ноября, 06:46
Журова о допуске российских саночников: «Новость хорошая, но нужно ждать решения международной федерации, поскольку президент там непростой»
31 октября, 18:29
Дегтярев о допуске саночников: «Это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России»
31 октября, 17:58
Глава Федерации санного спорта России: «Наше возвращение на мировую спортивную арену, даже в нейтральном статусе, – долгожданное событие»
31 октября, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19