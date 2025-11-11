0

Юрист Анцелиович о нейтральном статусе для саночников: «Решение разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки»

Юрист по спортивному праву Анна Анцелиович высказалась о решении Спортивного арбитражного суда по российским саночникам. 

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации санного спорта (FIL) с 2022 года. 18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов и не допускать их к отбору на Олимпийские игры.

Федерация санного спорта России и шесть спортсменов подали апелляцию на это решение в CAS. Слушания прошли 24 октября. По их итогам запрет на участие нейтральных атлетов из России в турнирах под эгидой FIL был отменен. 

– В бобслее, скелетоне и санном спорте отстранение признали неправомерным. Но требование России немедленно допустить атлетов до стартов отклонили. Что будет дальше? Как будет осуществляться процедура возвращения наших спортсменов? Выступит ли кто-то на ОИ-2026?

– Это тоже половинчатое решение. Они признали, что запрет на участие является дискриминацией. Однако то, что они решили разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки, чтобы потом сказать: «Мы ничего отменять не будем. Все уже отобрались, а для вас места нет».

– Получается, возвращать нас никто не планирует?

– Эти решения не несут практической пользы. Кто-то может прорваться через кордоны в этих видах спорта, но, конечно, это будет не то участие, которое мы бы хотели получить. Это учитывая, что апелляционный трибунал федерации сказал, что нужно допускать россиян. А как допускать – пока непонятно, – сказала Анцелиович. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
отстранение и возвращение России
бобслей
Санный спорт
Анна Анцелиович
Скелетон
