Юрист Анцелиович о нейтральном статусе для саночников: «Решение разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки»

Юрист Анцелиович: разработка механизм по допуску к стартам – инструмент задержки.

Юрист по спортивному праву Анна Анцелиович высказалась о решении Спортивного арбитражного суда по российским саночникам.

Россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации санного спорта (FIL) с 2022 года. 18 июня конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов и не допускать их к отбору на Олимпийские игры.

Федерация санного спорта России и шесть спортсменов подали апелляцию на это решение в CAS. Слушания прошли 24 октября. По их итогам запрет на участие нейтральных атлетов из России в турнирах под эгидой FIL был отменен.

– В бобслее, скелетоне и санном спорте отстранение признали неправомерным. Но требование России немедленно допустить атлетов до стартов отклонили. Что будет дальше? Как будет осуществляться процедура возвращения наших спортсменов? Выступит ли кто-то на ОИ-2026?

– Это тоже половинчатое решение. Они признали, что запрет на участие является дискриминацией. Однако то, что они решили разрабатывать механизм по допуску к соревнованиям – это инструмент задержки, чтобы потом сказать: «Мы ничего отменять не будем. Все уже отобрались, а для вас места нет».

– Получается, возвращать нас никто не планирует?

– Эти решения не несут практической пользы. Кто-то может прорваться через кордоны в этих видах спорта, но, конечно, это будет не то участие, которое мы бы хотели получить. Это учитывая, что апелляционный трибунал федерации сказал, что нужно допускать россиян. А как допускать – пока непонятно, – сказала Анцелиович.