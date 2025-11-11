Семь российских бобслеистов и скелетонистов попали в базу «Миротворца»

Данные семи российских бобслеистов и скелетонистов появились в базе украинского сайта «Миротворец».

Как сообщает РИА Новости, в списке указаны бобслеисты Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Степан Дубинко, Леонид Михневич и скелетонисты Елизавета Кулакова, Евгений Рукосуев и Богдан Попов. Спортсменам вменяют, в частности, «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.