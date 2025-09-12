Свищев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Шансы оспорить это решение в CAS хорошие. Сейчас уже не все так однозначно в мировом спорте»

Свищев считает, что есть шанс оспорить отстранение бобслеистов и скелетонистов.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры-2026.

Конгресс IBSF прошел 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо. Девять делегатов проголосовали за допуск россиян в нейтральном статусе, шестеро воздержались, 36 проголосовали против допуска.

Позже стало известно, что Олимпийский комитет России говорит иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по данной ситуации.

«Шансы оспорить достаточно хорошие. Не все так однозначно уже сейчас в мировом спорте, как было некоторое время назад. Тут уже важно, как будет строиться процесс, и прочие детали. Но отстранение незаконное, основанное исключительно на политической составляющей», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

«Я буду точно обращаться к министру спорта и президенту ОКР Михаилу Дегтяреву. Мне кажется, ему лично надо общаться с президентами федераций, чтобы пытаться принять решение.

Наверное, уже поздно, отборочные турниры закончились практически везде, как и конгрессы по допуску. Но есть время общаться и говорить и с президентом МОК, и с президентами федераций» – приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».