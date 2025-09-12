Скелетонист Третьяков о недопуске россиян: «Не скажу, что это решение стало для меня шоком, все было ожидаемо. Небольшая надежда на чудо была»

Третьяков заявил, что недопуск россиян в бобслее и скелетоне был ожидаемым.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Олимпиаду-2026. Конгресс IBSF прошел 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо.

«Не скажу, что это решение стало для меня шоком, все было ожидаемо после того, как саночникам запретили выступать и не дали им нейтральный статус. Теперь дошла очередь до нас.

Но я все равно буду готовиться, я остаюсь членом сборной Красноярского края и ближайший старт – это ноябрьский Кубок России. Да, я очень хотел закончить свою спортивную карьеру в Италии, где в 2006-м впервые выступил на Олимпийских играх, но не получится.

Небольшая надежда была, конечно, маленькая вера в чудо. Я считаю, что у меня все равно очень хорошая карьера в спорте была, много ярких выступлений было», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков.